Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: причиной пожара в Винницкой области могла стать попытка скрыть воровство

Происшествия
27 сентября, 20:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что не получены "реальные свидетельства и доказательства проведения теракта или диверсии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что за пожаром на арсенале в Винницкой области может стоять месть руководству министерства обороны или попытки скрыть воровство, а не диверсия, о которой заявили украинские правоохранители.

Смотрите также

Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию

В результате взрывов на складе боеприпасов в Калиновке ранены два человека

Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника

В результате пожара пострадала примерно треть военных складов в Винницкой области

"Процесс расследования должен строиться на нескольких версиях - нанесение ущерба государству по разным поводом и мотивацией, например, может быть месть руководству министерства обороны", - сказал он в среду в эфире телеканала NewsOne.

При этом Маломуж считает, что причастными к возгоранию боеприпасов "могут быть не только внешние, но и внутренние факторы", чтобы, как считает эксперт, "ухудшить ситуацию в стране".

Маломуж добавил, что не получены "реальные свидетельства и доказательства проведения теракта или диверсии", о чем заявили некоторые украинские политики и эксперты. "Озвучена основная версия, но могут быть и форматы, в частности, оппоненты, агрессивно настроенные элементы", - отметил он.

С другой стороны, добавил эксперт, причиной пожара "может быть и воровство на складах, чтобы замести следы". Маломуж считает, что следствию надо рассматривать четыре-пять версий произошедшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар на складе боеприпасов под Винницей
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на складах в Винницкой области уничтожил боеприпасов на $800 млн
2
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
5
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
6
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
7
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама