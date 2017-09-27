Эксперт: причиной пожара в Винницкой области могла стать попытка скрыть воровство

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что за пожаром на арсенале в Винницкой области может стоять месть руководству министерства обороны или попытки скрыть воровство, а не диверсия, о которой заявили украинские правоохранители.

"Процесс расследования должен строиться на нескольких версиях - нанесение ущерба государству по разным поводом и мотивацией, например, может быть месть руководству министерства обороны", - сказал он в среду в эфире телеканала NewsOne.

При этом Маломуж считает, что причастными к возгоранию боеприпасов "могут быть не только внешние, но и внутренние факторы", чтобы, как считает эксперт, "ухудшить ситуацию в стране".

Маломуж добавил, что не получены "реальные свидетельства и доказательства проведения теракта или диверсии", о чем заявили некоторые украинские политики и эксперты. "Озвучена основная версия, но могут быть и форматы, в частности, оппоненты, агрессивно настроенные элементы", - отметил он.

С другой стороны, добавил эксперт, причиной пожара "может быть и воровство на складах, чтобы замести следы". Маломуж считает, что следствию надо рассматривать четыре-пять версий произошедшего.