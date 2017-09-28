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Защита информатора WADA Родченкова обжаловала его заочный арест

Происшествия
28 сентября, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева добавила, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории был объявлен в международный розыск до избрания заочного ареста

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Защита бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, обжаловала его заочный арест.

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Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Защита обжаловала заочный арест обвиняемого Родченкова. Дата судебного заседания (по жалобе) еще не назначена", - сказала представитель суда.

Царева также уточнила, что Родченков был объявлен в международный розыск до избрания заочного ареста.

"Согласно ч. 5 ст. 108 УПК заочный арест избирается только в том случае, когда обвиняемый объявлен в международный розыск", - уточнила пресс-секретарь суда.

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