Суд определит меру пресечения гендиректору и главбуху "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу, как ожидается, рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения гендиректору "ВИМ-Авиа" Александру Кочневу и главному бухгалтеру авиакомпании Екатерине Пантелеевой, подозреваемым в хищении денежных средств пассажиров авиакомпании.

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Следствие 29 сентября обратится в Басманный суд с ходатайством об избрании меры пресечения Кочневу", - сказал собеседник агентства.

По мнению адвоката Кочнева Михаила Воронина, следователь утром в пятницу проведет допрос Кочнева в качестве подозреваемого, вслед за чем обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. "Защите пока не известно, какую меру пресечения станет просить следствие", - уточнил адвокат.