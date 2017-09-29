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Мара Багдасарян отработала наказание за нарушение ПДД в Твери без нареканий

Происшествия
29 сентября, 17:19 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 29, сентября. /ТАСС

Ранее источник сообщал, что Багдасарян в качестве наказания работала библиотекарем

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ТВЕРЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Мара Багдасарян, которую суд в Москве приговорил к обязательным работам за многочисленные нарушения правил дорожного движения, отработала наказание в Твери без нареканий, сообщили в пятницу ТАСС в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.

"Мара Багдасарян сегодня завершила отработку обязательных работ в Твери. Фактов уклонения от исполнения обязательных работ не выявлено, судебным приставом-исполнителем на постоянной основе производилась проверка места отработки, составлялись соответствующие документы", - сказали в пресс-службе.

В УФССП добавили, что в отношении Багдасарян в управление ранее поступило шесть исполнительных производств, согласно которым она должна была отработать 200 часов.

Ранее источник в правоохранительных органах Тверской области сообщил ТАСС, что Мара Багдасарян в качестве наказания работала библиотекарем в городе Твери.

В декабре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, совершенных Багдасарян. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тысяч рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток.

Кроме того, 12 января 2017 года суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ. 10 марта мировой суд признал Багдасарян виновной в подделке больничного листа и приговорил к 1 году исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

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