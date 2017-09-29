Загоревшийся на Киевском направлении поезд не использовался для перевозки пассажиров

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Электропоезд Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), в котором в пятницу вечером произошло возгорание, не использовался для перевозки пассажиров. Инцидент не повлиял на график следования подвижных составов, сообщили ТАСС в управлении МЖД.

"Сегодня в 18:40 на станции Москва-товарная Киевская произошло задымление в отдельно стоящем списанном вагоне, находящемся вдалеке от главных путей. На место незамедлительно прибыл пожарный поезд, который ликвидировал задымление. Так как вагон находится в тупике, на движение поездов инцидент не влияет. Информация о пострадавших уточняется, причины произошедшего устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, возгорание могло произойти из-за вмешательства посторонних лиц.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на станции железной дороги Москва-Сортировочная-Киевская загорелся вагон поезда, погибли два человека. Площадь пожара составила 20 кв. метров, сейчас возгорание потушено. Причины возгорания и личности погибших устанавливаются.