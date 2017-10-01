Мэр: электроснабжение и подача воды в Якутске будут восстановлены в течение трех часов

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Электроснабжение и подача воды, прерванные из-за аварии на Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ, будут полностью восстановлены в течение ближайших трех часов. Об этом заявил мэр Якутска Айсен Николаев в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы планируем, что в течение двух - трех часов электроснабжение и водоснабжение города будет полностью восстановлено", - сказал он. По словам главы Якутска, движение на дорогах города остается напряженным, но "коллапса нет". "Весь гарнизон поднят, на основных магистралях стоят регулировщики", - отметил он.
В воскресенье в 10:06 мск (16:06 местного времени) на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. На момент аварии станция несла нагрузку 189 МВт. В результате срабатывания защиты станция разгрузилась до нуля с потерей собственных нужд. Из-за резкого повышения нагрузки после отключения Якутской ГРЭС разгрузилась с 6 МВт до нуля с потерей собственных нужд и вторая электростанция - Якутская ТЭЦ. Без электроэнергии, отопления и воды остался город Якутск и его пригороды. По данным МЧС, при аварии никто не пострадал.
По данным министерства энергетики РФ, в настоящее время возгорание ликвидировано, энергопитание Якутской ГРЭС восстановлено и ведется подключение ее мощностей.