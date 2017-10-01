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В Якутске развернут оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на ГРЭС

Происшествия
1 октября, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В региональном главке МЧС сообщили, что "на территории ГРЭС произведены замеры атмосферного воздуха, параметры в пределах нормы предельно допустимой концентрации"

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© Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на Якутской ГРЭС создан в Якутске. В него вошли представители ПАО АК "Якутскэнерго" и Главного управления МЧС республики Саха (Якутия).

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"На месте аварии развернут оперативный штаб по ликвидации ЧС ПАО АК "Якутскэнерго", в который входят сотрудники ГУ МЧС России по республики Саха (Якутия). Лабораторной службой Роспотребнадзора в районе жилого сектора на территории ГРЭС произведены замеры атмосферного воздуха, параметры в пределах нормы предельно допустимой концентрации", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По данным МЧС, в работу на Якутской ТЭЦ уже запущено три газотурбинные установки, которые позволили подключить к энергоснабжению Якутскую ТЭЦ, обеспечивающую теплоснабжение части города и городской Водоканал, а также начать подачу электроэнергии в жилые кварталы города.

"Главным управлением проведено sms-оповещение населения через операторов сотовой связи о сложившейся ситуации", - сообщает МЧС.

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