AFP: два человека погибли в результате нападения на вокзале Марселя

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Жертвами нападения на вокзале Марселя, совершенного мужчиной с ножом, стали два человека. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на префектуру полиции города.

"Два человека погибли в результате нападения", - заявили в префектуре. При этом в полиции добавили, что нападавший был застрелен.

Инцидент произошел днем на крупнейшем вокзале Марселя Сен-Шарль. Источники, близкие к расследованию, выдвигают версию террористической атаки. Глава МВД Франции Жерар Колон выехал на место ЧП.