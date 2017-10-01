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Все жилые районы и социальные объекты Якутска обеспечены электроэнергией

Происшествия
1 октября, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В региональном МЧС добавили, что в попавших под отключение муниципальных районах работают резервные источники электропитания

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Весь жилой фонд Якутска и городские социально значимые объекты обеспечены электроэнергией в полном объеме. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия).

"В городе Якутске в полном объеме запитано 100% жилого фонда и социально значимые объекты. Электроэнергия подается в плановом режиме", - сообщается на сайте республиканского главка МЧС. Для обеспечения потребителей запущены четыре газотурбинные системы с суммарной мощностью 140 Мвт.

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Также в МЧС отмечают, что во всех муниципальных районах, которые попали под отключение, работают резервные источники электропитания.

Как напомнили в МЧС, в воскресенье в 10:06 мск (16:06 местного времени) в результате технологического хлопка резервного источника питания на Якутской ГРЭС произошло аварийное отключение части Якутска и семи муниципальных образований - Мегино-Кангаласский, Таттинский, Амгинский, Томпонский, Хангаласский, Чурапчинский и Усть-Алданский районы.

После хлопка с последующим возгоранием произошел разлив трансформаторного масла на площади 70 кв. м. Система аварийной защиты отключила все источники питания, газотурбинные установки не пострадали.

В кратчайшие сроки Якутскому пожарно-спасательному гарнизону удалось ликвидировать открытое горение и предотвратить дальнейшее распространение огня на турбины Якутской ГРЭС. В результате аварии пострадал один человек, который находится в реанимации с ожогами.

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