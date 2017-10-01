Погибшие на борту самолета в Конго украинцы были летчиками-контрактниками

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КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Трое погибших украинцев в результате катастрофы военного самолета в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе, были летчиками-контрактниками. Об этом в воскресенье агентству "Украинские новости" сообщил пресс-секретарь украинского миротворческого контингента в Конго Виктор Ануфриев.
"Это был самолет АН-12 конголезских авиакомпаний, который работает на минобороны Конго. На борту были три украинца-летчика, которые работали по контракту", - проинформировал Ануфриев. Он добавил, что "в самолете были еще славяне".
30 сентября в Киншасе потерпел крушение военно- транспортный самолет Ан-12. На борту находились 12 человек, все они погибли. Самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта в столице ДРК и рухнул неподалеку на территории, контролируемой подразделениями республиканской гвардии Конго. Конголезское радио "Окапи" передало, что предполагаемая причина катастрофы - техническая неполадка.
Позднее в Вооруженных силах Украины сообщили, что среди погибших в авиакатастрофе были трое украинцев, которые не являлись военнослужащими.