СК начал проверку по факту возгорания двигателя Ан-148 в Якутии

ИРКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по факту инцидента с самолетом Ан-148, совершившим вынужденную посадку в Якутии после возгорания одного из двигателей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, внештатная ситуация на борту Ан-148 авиакомпании "Ангара", следовавшего по маршруту Талакан - Иркутск, произошла 30 сентября 2017 года около 12:00 по местному времени (06:00 мск). Началось возгорание правого двигателя самолета, в связи с чем воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту вылета. "По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка", - уточнили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что на борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 74 пассажира. Никто из них не пострадал. В этот же день все пассажиры были доставлены в пункт назначения резервным бортом.

Ранее сообщалось, что авиакомпания и Росавиация создали комиссию для расследования происшествия. Самолет, на борту которого возникла внештатная ситуация, находится в Талакане. Руководство компании планирует вернуть его в Иркутск в ближайшие дни.