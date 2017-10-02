Полиция Лас-Вегаса нейтрализовала подозреваемого в стрельбе у казино

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полиция Лас-Вегаса нейтрализовала подозреваемого в стрельбе на концерте возле казино Mandalay Bay. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице полицейского управления в Twitter.
"Подтверждаем, что один подозреваемый нейтрализован, - извещает полицейское управление Лас-Вегаса. - Расследование продолжается". Там не уточняют, был ли подозреваемый убит или ранен.
При этом подчеркивается, что огонь вел один человек. "В настоящий момент мы не считаем, что остались другие стрелки", - сообщили в правоохранительных органах.
Как сообщает агентство Reuters, 14 человек получили тяжелые ранения в результате инцидента. По данным телеканала CNN, состояние 12 пострадавших оценивается как критическое.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и 24 человека получили ранения.