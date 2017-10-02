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Власти пока не готовы назвать бойню в Лас-Вегасе терактом

Происшествия
2 октября, 17:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, октября. /ТАСС

По последним данным, в инциденте погибли более 50 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Власти города Лас-Вегас (штат Невада) пока не готовы квалифицировать бойню, учиненную местным жителем Стивеном Пэддоком в ночь на понедельник возле казино в Лас-Вегасе, в качестве теракта. Об этом сообщил в понедельник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

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Он ответил отрицательно на вопрос журналистов, связано ли происшедшее с терроризмом. "Нет, мы пока не готовы квалифицировать случившееся. Это [следственные мероприятия] процесс, который потребует времени", - отметил Ломбардо на пресс-брифинге, трансляцию которого вела телекомпания CNN.

Согласно письменному заявлению шерифа Лас-Вегаса, "Пэддок открыл огонь по толпе из свыше 22 тыс. посетителей [уличного] концерта из своего номера, расположенного на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay вечером в воскресенье приблизительно в 22:08 [08:08 мск]". В местные больницы было доставлено 406 человек. 50 человек были убиты, включая офицера полиции. Еще два сотрудника полиции получили ранения, не представляющие опасности для жизни.

Как рассказал Ломбардо, 64-летний Пэддок занимал номер отеля с 28 сентября и не пускал внутрь горничных для проведения уборки. "Мы пока понятия не имеем, что мешало обслуживающему персоналу войти в номер. Мы проводим следствие и надеемся установить, как это произошло", - заявил шериф. По его словам, отряд полицейского спецназа, прибыв в гостиницу, взломал дверь номера и обнаружил, что стрелявший покончил с собой.

Как сообщил в эфире телекомпании CNN заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл, стрелок ранее не преступал закон, за исключением обычных нарушений правил дорожного движения. Заместитель шерифа также подтвердил, что женщина, которую видели в обществе Пэддока, найдена, с нее сняты подозрения в причастности к расправе.

По последним данным, мотивы преступника не установлены. Пэддок убил не менее 50 человек и ранил еще более 400. Как отмечает CNN, стрельба в Лас-Вегасе стала самым кровопролитным случаем стрельбы по людям в новейшей истории США.

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