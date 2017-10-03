Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ремонтники восстанавливают энергоснабжение в пяти поселках Хабаровского края

Происшествия
3 октября, 6:55 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Без электричества остаются 302 частных жилых дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 3 октября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Около 800 человек в южных районах Хабаровского края остаются без электричества по состоянию на полдень вторника. В пяти населенных пунктах продолжаются ремонтные работы, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.

"Аварийно-восстановительные бригады Хабаровских электросетей продолжают устранять локальные обрывы на линиях ЛЭП и подключать домовладения в оставшихся 5 населенных пунктах Вяземского района и района им. Лазо (села Глебово, Капитоновка, 2-й Сплавной, Зоевка, Кутузовка). Без энергоснабжения пока остаются 302 частных жилых дома, в которых проживает около 800 человек", - уточнили в пресс-службе управления.

В ведомстве добавили, что в Хабаровском и Бикинском районах все населенные пункты подключены по штатной схеме, электроэнергия подается в полном объеме. Всего для проведения ремонтных работ задействовано 13 бригад в составе 65 человек и 25 единиц техники от хабаровского филиала АО "ДРСК" - Хабаровские электрические сети.

В ночь с 1 на 2 октября из-за сильного ветра произошли порывы линий электропередач и локальные отключения (отдельные улицы, дома) потребителей от энергоснабжения в четырех муниципальных районах Хабаровского края - Хабаровском, Бикинском, Вяземском районах и районе им. Лазо, всего 45 населенных пунктов (около 6 тыс. человек). Социально значимые объекты и котельные имеют резервные источники питания. Отопительный сезон в поселках еще не начат. Температура окружающего воздуха - 3-8 градусов тепла.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
2
Стрельба в Лас-Вегасе была тщательно спланирована, власти не считают произошедшее терактом
3
Пограничники задержали в Крыму находящегося в федеральном розыске украинца
4
Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
Хоккеистам "Питтсбурга" вручили бриллиантовые перстни за победу в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама