Ремонтники восстанавливают энергоснабжение в пяти поселках Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 3 октября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Около 800 человек в южных районах Хабаровского края остаются без электричества по состоянию на полдень вторника. В пяти населенных пунктах продолжаются ремонтные работы, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.

"Аварийно-восстановительные бригады Хабаровских электросетей продолжают устранять локальные обрывы на линиях ЛЭП и подключать домовладения в оставшихся 5 населенных пунктах Вяземского района и района им. Лазо (села Глебово, Капитоновка, 2-й Сплавной, Зоевка, Кутузовка). Без энергоснабжения пока остаются 302 частных жилых дома, в которых проживает около 800 человек", - уточнили в пресс-службе управления.

В ведомстве добавили, что в Хабаровском и Бикинском районах все населенные пункты подключены по штатной схеме, электроэнергия подается в полном объеме. Всего для проведения ремонтных работ задействовано 13 бригад в составе 65 человек и 25 единиц техники от хабаровского филиала АО "ДРСК" - Хабаровские электрические сети.

В ночь с 1 на 2 октября из-за сильного ветра произошли порывы линий электропередач и локальные отключения (отдельные улицы, дома) потребителей от энергоснабжения в четырех муниципальных районах Хабаровского края - Хабаровском, Бикинском, Вяземском районах и районе им. Лазо, всего 45 населенных пунктов (около 6 тыс. человек). Социально значимые объекты и котельные имеют резервные источники питания. Отопительный сезон в поселках еще не начат. Температура окружающего воздуха - 3-8 градусов тепла.