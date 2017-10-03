Защита Улюкаева попросила прокуроров подробнее читать в суде материалы дела

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, во вторник попросила гособвиниелей подробнее оглашать материалы дела, передает корреспондент ТАСС.

"Гособвинение читает только названия документов, не оглашая их содержания", - пожаловалась суду адвокат Лариса Каштанова.

Замоскворецкий суд Москвы во вторник продолжил слушания по делу Улюкаева. Гособвинение третье заседание подряд не приглашает на слушания свидетелей, оглашая письменные материалы дела. Оглашено уже 16 томов дела из 28.

Ранее уже были допрошены 12 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и журналист интернет-ресурса Life Александр Юнашев, охранник "Роснефти" Вадим Деревягин и бывший секретарь Улюкаева Ирина Дютина, сотрудник ФСБ Алексей Калугин. 20 сентября в закрытом судебном заседании был допрошен бывший глава службы безопасности "Роснефти" генерал Олег Феоктистов.