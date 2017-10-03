Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг

Суд огласит приговор экс-главе Российской федерации баскетбола Аникеевой 23 октябряПроисшествия 3 октября, 12:59
Ученые обнаружили на Солнце фигуру в форме сердцаКосмос 3 октября, 12:57
Кремль надеется, что посол Хантсман внесет свой вклад в реставрацию отношений РФ и СШАПолитика 3 октября, 12:42
Песков: возможное лишение Мединского ученой степени не повод менять правила их присвоенияНаука 3 октября, 12:28
Власти Москвы завершили формирование списка домов по программе реновацииОбщество 3 октября, 12:28
Военные России и Пакистана уничтожили условных боевиков на учениях в горах КавказаАрмия и ОПК 3 октября, 12:24
Все дома и социальные объекты Москвы подключили к отоплениюОбщество 3 октября, 12:16
Клуб КХЛ "Югра" подписал контракт с вратарем ШарыченковымСпорт 3 октября, 12:09
Погрузка на Западно-Сибирской желдороге за 9 месяцев 2017 г. выросла на 8,2%Транспорт 3 октября, 12:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный арестован за противозаконные призывы принять участие в несанкционированном митинге, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что призывы на несанкционированные мероприятия и митинги, публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством. Безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону", - сказал он.
2 октября Симоновский суд Москвы признал виновным и назначил 20 суток административного ареста за повторные призывы к участию в несанкционированных митингах блогеру Алексею Навальному. Навальный был задержан 29 сентября возле своего дома в Москве. Сотрудники полиции на основании статьи в Facebook о призывах выйти на митинг в Нижнем Новгороде составили в отношении него протокол об административном правонарушении. Статья предусматривает максимальное наказание до 30 суток административного ареста.