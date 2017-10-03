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Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг

Происшествия
3 октября, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В понедельник суд назначил блогеру 20 суток административного ареста за повторные призывы к участию в несанкционированных митингах

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный арестован за противозаконные призывы принять участие в несанкционированном митинге, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что призывы на несанкционированные мероприятия и митинги, публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством. Безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону", - сказал он.

2 октября Симоновский суд Москвы признал виновным и назначил 20 суток административного ареста за повторные призывы к участию в несанкционированных митингах блогеру Алексею Навальному. Навальный был задержан 29 сентября возле своего дома в Москве. Сотрудники полиции на основании статьи в Facebook о призывах выйти на митинг в Нижнем Новгороде составили в отношении него протокол об административном правонарушении. Статья предусматривает максимальное наказание до 30 суток административного ареста.

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