Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный арестован за противозаконные призывы принять участие в несанкционированном митинге, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что призывы на несанкционированные мероприятия и митинги, публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством. Безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону", - сказал он.

2 октября Симоновский суд Москвы признал виновным и назначил 20 суток административного ареста за повторные призывы к участию в несанкционированных митингах блогеру Алексею Навальному. Навальный был задержан 29 сентября возле своего дома в Москве. Сотрудники полиции на основании статьи в Facebook о призывах выйти на митинг в Нижнем Новгороде составили в отношении него протокол об административном правонарушении. Статья предусматривает максимальное наказание до 30 суток административного ареста.