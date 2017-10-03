Осужденный на 3,5 года колонии механик лифта в ЖК "Алые паруса" обжаловал приговор

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Защита сотрудника компании "Лифт-гарант" Алексея Белоусова, выполнявшего работы по техническому обслуживанию лифта в ЖК "Алые паруса", где погибла женщина, и осужденного на 3,5 года колонии, обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь Хорошевского суда Москвы Елена Гуменная.

"От адвоката осужденного Белоусова сегодня по почте поступила в суд апелляционная жалоба, в которой он просит оправдать своего подзащитного в связи с его непричастностью к совершению преступления", - сказала она, добавив, что адвокат также просит "вернуть дело для установления виновных".

18 сентября Хорошевский районный суд признал лифтера виновным по пункту "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года в колонии общего режима. В срок наказания зачтено время, проведенное подсудимым под стражей с момента задержания, то есть с 15 января 2016 года. Кроме того, суд оставил гражданские иски для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Белоусов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Как установило следствие и суд, в результате оказания Белоусовым услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, выраженного в некачественном аварийно- техническом обслуживании лифтов в ЖК "Алые паруса", 14 января 2016 года произошло обрушение конструкций лифта, в результате чего погибла 36-летняя Ирина Володина - дочь известного телеведущего Евгения Кочергина, - которая собиралась на прогулку с двумя детьми.

По данным СК, в ходе расследования были проведены шесть комплексных судебных криминалистических экспертиз, а также судебно-медицинская экспертиза, выводы которых позволили установить причинно-следственную связь между действиями подсудимого и произошедшей аварией. По данным следователей, электромехаником не выполнялись нормативы обслуживания, ремонта и безопасной эксплуатации лифта.