Трамп назвал проделанную работу по восстановлению Пуэрто-Рико "ничем иным, как чудом"

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ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Работа, проделанная властями Пуэрто-Рико, пострадавшего от урагана "Мария", а также сотрудниками федеральных ведомств, является ничем иным, как чудом. Такую оценку президент США Дональд Трамп дал во время посещения во вторник острова, в рамках которого встретился с представителями местного правительства и пуэрториканцами.
"На остров уже переправлено много генераторов [электроэнергии], большая часть больниц работают или по крайней мере частично работают. Та работа, которая была проделана здесь, является ничем иным, как чудом", - признал глава государства. Он также поблагодарил присутствовавшего губернатора Пуэрто-Рико и представителей местного правительства за помощь, оказанную жителям острова.
Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный Пуэрто- Рико ураганом "Мария", может составить до $95 млрд. Практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался обесточен, в некоторых его районах, по прогнозам специалистов, подача энергии не будет возобновлена еще в течение нескольких месяцев. Кроме того, возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.