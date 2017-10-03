Трамп пошутил, что пострадавший от урагана "Мария" Пуэрто-Рико "вывел из строя" госбюджет

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Власти Пуэрто-Рико, которым потребовались значительные объемы федеральной помощи из-за масштабных последствий урагана "Мария", в некотором роде вывели из строя государственный бюджет США. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник в Сан-Хуане, где представители местных властей ввели его в курс дела по поводу ликвидации последствий стихии. Трансляция мероприятия была организована Белым домом.
"Не хочу говорить этого, Пуэрто-Рико, но вы немного вывели из строя наш бюджет. Мы потратили очень много денег, но это хорошо, потому что мы спасли множество жизней", - сказал он, улыбнувшись.
Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный Пуэрто- Рико ураганом "Мария", может составить до $95 млрд. Практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался обесточен, и в некоторых его районах, по прогнозам специалистов, подача энергии не будет возобновлена еще в течение нескольких месяцев. Кроме того, возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. На Пуэрто-Рико перебросили в том числе более 70 военных медиков и восемь вертолетов Blackhawk 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США из штата Кентукки.