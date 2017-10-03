Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп пошутил, что пострадавший от урагана "Мария" Пуэрто-Рико "вывел из строя" госбюджет

Происшествия
3 октября, 20:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, октября. /ТАСС

Президент США отметил, что пришлось потратить "очень много денег", но в результате удалось спасти "множество жизней"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Власти Пуэрто-Рико, которым потребовались значительные объемы федеральной помощи из-за масштабных последствий урагана "Мария", в некотором роде вывели из строя государственный бюджет США. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник в Сан-Хуане, где представители местных властей ввели его в курс дела по поводу ликвидации последствий стихии. Трансляция мероприятия была организована Белым домом.

"Не хочу говорить этого, Пуэрто-Рико, но вы немного вывели из строя наш бюджет. Мы потратили очень много денег, но это хорошо, потому что мы спасли множество жизней", - сказал он, улыбнувшись.

Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный Пуэрто- Рико ураганом "Мария", может составить до $95 млрд. Практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался обесточен, и в некоторых его районах, по прогнозам специалистов, подача энергии не будет возобновлена еще в течение нескольких месяцев. Кроме того, возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. На Пуэрто-Рико перебросили в том числе более 70 военных медиков и восемь вертолетов Blackhawk 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США из штата Кентукки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра
2
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
3
"Моя должность — Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
6
Саакашвили просит политического убежища на Украине
7
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
Темы дня
Новости партнеров
Реклама