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Прокуратура начала проверку по аварии грузового поезда в Красноярском крае

Происшествия
4 октября, 6:37 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 4, октября. /ТАСС

В настоящее время на месте происшествия идет работа по восстановлению пути

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КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по аварии грузового поезда на станции Ачинск-1 в Красноярском крае. Об этом в среду сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Ачинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта", - сообщили в ведомстве.

Грузовой поезд шел со станции Мыски Кемеровской области. В настоящий момент вагоны подняли, идет работа по восстановлению пути.

Как сообщал ТАСС ранее, в 02:10 местного времени (22:10 мск) на станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции Ачинск-1 приостановлено.

Задержаны поезда дальнего следования №76 Москва - Нерюнгри, №86 Новосибирск - Красноярск, №78 Новосибирск - Нерюнгри, № 269 Чита - Адлер. Также вышли из расписания два утренних электропоезда - Чернореченская - Боготол и Боготол - Чернореченская.

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