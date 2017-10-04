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СМИ: Малайзия не может возобновить поиски пропавшего Boeing без веских доказательств

Происшествия
4 октября, 13:01 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 4, октября. /ТАСС

Власти страны не могут давать ложные надежды семьям погибших, так как несут ответственность за все поступки, заявил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай

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СИНГАПУР, 4 октября. /ТАСС/. Власти Малайзии не смогут возобновить поиски пропавшего в 2014 лайнера Boeing 777-200 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", пока не появятся надежные свидетельства возможного местонахождения самолета.

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Так прокомментировал в среду министр транспорта страны Лиоу Тионг Лай опубликованный Австралийским бюро безопасности на транспорте (АББТ) итоговый доклад о продолжавшихся свыше трех лет поисковых работах.

"Без наличия надежных источников поиски не могут вестись. Мы не можем давать ложные надежды семьям погибших, поскольку несем ответственность за все поступки", - цитирует министра издание New Strait Times. Вместе с тем власти, по его словам, "не отказываются от поисков". Кроме того, глава минтранса пояснил, что в случае появления новых версий о местонахождении самолета, необходимо будет проконсультироваться с коллегами из Австралии и Китая, которые также участвовали в поисках.

Министр также уточнил, что АББТ "опубликовало не окончательный документ, а лишь доклад, подводящий итоги поисковой операции".

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