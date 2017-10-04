СМИ: Малайзия не может возобновить поиски пропавшего Boeing без веских доказательств

Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России за 9 месяцев составила 182,6 млн тоннТранспорт 4 октября, 13:13
Мутко: Кокорин в этом сезоне получает удовольствие от футболаСпорт 4 октября, 13:10
Презентация доклада "Владимир Путин: президентство и лидерство". ВидеотрансляцияПолитика 4 октября, 13:03
Шарапова проиграла второй "ракетке" мира Халеп и не вышла в 1/4 финала турнира WTA в КитаеСпорт 4 октября, 12:56
Маркин: проблема расизма на футболе в России актуальна не больше, чем в других странахСпорт 4 октября, 12:51
Неизвестные сообщили о минировании ряда зданий в ЧелябинскеНовости Урала 4 октября, 12:51
Прокуратура добивается возвращения в состав Прибайкальского нацпарка земель острова ОльхонОбщество 4 октября, 12:45
Мутко: болельщики "Спартака" раньше не были замечены в проявлениях расизмаСпорт 4 октября, 12:43
Медведев на выставке "Золотая осень" наградил орденами и медалями работников АПКЭкономика и бизнес 4 октября, 12:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 4 октября. /ТАСС/. Власти Малайзии не смогут возобновить поиски пропавшего в 2014 лайнера Boeing 777-200 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", пока не появятся надежные свидетельства возможного местонахождения самолета.
Так прокомментировал в среду министр транспорта страны Лиоу Тионг Лай опубликованный Австралийским бюро безопасности на транспорте (АББТ) итоговый доклад о продолжавшихся свыше трех лет поисковых работах.
"Без наличия надежных источников поиски не могут вестись. Мы не можем давать ложные надежды семьям погибших, поскольку несем ответственность за все поступки", - цитирует министра издание New Strait Times. Вместе с тем власти, по его словам, "не отказываются от поисков". Кроме того, глава минтранса пояснил, что в случае появления новых версий о местонахождении самолета, необходимо будет проконсультироваться с коллегами из Австралии и Китая, которые также участвовали в поисках.
Министр также уточнил, что АББТ "опубликовало не окончательный документ, а лишь доклад, подводящий итоги поисковой операции".