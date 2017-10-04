СМИ: Малайзия не может возобновить поиски пропавшего Boeing без веских доказательств

СИНГАПУР, 4 октября. /ТАСС/. Власти Малайзии не смогут возобновить поиски пропавшего в 2014 лайнера Boeing 777-200 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", пока не появятся надежные свидетельства возможного местонахождения самолета.

Так прокомментировал в среду министр транспорта страны Лиоу Тионг Лай опубликованный Австралийским бюро безопасности на транспорте (АББТ) итоговый доклад о продолжавшихся свыше трех лет поисковых работах.

"Без наличия надежных источников поиски не могут вестись. Мы не можем давать ложные надежды семьям погибших, поскольку несем ответственность за все поступки", - цитирует министра издание New Strait Times. Вместе с тем власти, по его словам, "не отказываются от поисков". Кроме того, глава минтранса пояснил, что в случае появления новых версий о местонахождении самолета, необходимо будет проконсультироваться с коллегами из Австралии и Китая, которые также участвовали в поисках.

Министр также уточнил, что АББТ "опубликовало не окончательный документ, а лишь доклад, подводящий итоги поисковой операции".