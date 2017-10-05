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Прокурор продолжит предоставлять доказательства получения Улюкаевым взятки

Происшествия
5 октября, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Ранее прокурор огласил справки о доходах экс-министра экономического развития и членов его семьи, справки о недвижимости подсудимого и протоколы обысков этих объектов

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в четверг продолжит изучение доказательств стороны обвинения по делу в отношении экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн.

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На предшествующие три заседания свидетели не явились, и прокурор оглашал письменные материалы дела. В числе документов были справки о доходах Улюкаева и членов его семьи, справки о недвижимости подсудимого и протоколы обысков этих объектов. Гособвинители, оглашая материалы, ограничиваются только названиями документов, в большинстве случаев не раскрывая их содержания.

Всего в деле 29 томов, прокуроры, идя по порядку, огласили 23 тома.

Ранее в суде были допрошены 12 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, генеральный директор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и журналист интернет- ресурса "Лайф" Александр Юнашев, охранник "Роснефти" Вадим Деревягин и бывший секретарь Улюкаева Ирина Дютина, сотрудник ФСБ Алексей Калугин и бывший глава службы безопасности "Роснефти" генерал Олег Феоктистов.

Прокуратура не комментирует планы по ходу дальнейшего допроса свидетелей.

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