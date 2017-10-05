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Улюкаев пришел в суд с томиком Платона

Происшествия
5 октября, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы в четверг продолжит изучение доказательств стороны обвинения по делу бывшего министра экономического развития

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в $2 млн, явился в Замоскворецкий суд Москвы с "Апологией Сократа" Платона в портфеле, передает корреспондент ТАСС.

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На первых заседаниях по делу Улюкаев, входя в зал заседаний, пытался острить перед журналистами и рассказывал о своих занятиях поэзией и чтении книг под домашним арестом. После шутки, в которой Улюкаев сравнил главу "Роснефти" Игоря Сечина с хитростью захватившими Трою данайцами, Улюкаев перестал общаться с прессой. При входе в зал заседаний за его спиной стоит пристав, который пресекает любые вопросы репликой: "Без комментариев!"

Улюкаев на вопросы журналистов только улыбается, но каждый раз выкладывает на стол очередную книжку. Так, на предшествующих заседаниях это был томик Антона Чехова.

Замоскворецкий суд Москвы в четверг продолжит изучение доказательств стороны обвинения по делу Улюкаева.

На предшествующие три заседания свидетели не явились, и прокурор оглашал письменные материалы дела. В числе озвученных документов были справки о доходах Улюкаева и членов его семьи, справки о недвижимости подсудимого и протоколы обысков этих объектов. Гособвинители, оглашая материалы, ограничиваются только названиями документов, в большинстве случаев не раскрывая их содержания.

Всего в деле 29 томов, прокуроры, идя по порядку, огласили 23 тома.

 

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