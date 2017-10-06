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Порядка 100 метров путей повреждено в результате схода 24 вагонов под Тулой

Происшествия
6 октября, 7:03 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 6, октября. /ТАСС

В результате аварии никто не пострадал

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ТУЛА, 6 октября. /ТАСС/. Около 100 метров путей повреждено в результате схода с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Малая Андреевка - Турдей в Тульской области. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в прессс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На данный момент локомотив отцеплен от перевернувшихся вагонов. Нарушено около ста метров железнодорожных путей", - сказали в пресс-службе, добавив, что из цистерны, входившей в состав грузового поезда, произошла незначительная утечка топлива.

Грузовой поезд сошел с путей в Ефремовском районе Тульской области в 02:25 мск. С рельсов сошло 24 из 52 вагонов поезда. Жертв и пострадавших нет. Пассажирские поезда сообщением Москва - Липецк и Санкт-Петербург - Кисловодск пустят в обход поврежденного в результате ЧП участка железной дороги.

На месте схода вагонов работают восстановительные поезда.

По факту аварии следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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