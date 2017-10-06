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Режим ЧП объявлен в районе схода с рельсов грузового состава в Тульской области

Происшествия
6 октября, 11:20 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 6, октября. /ТАСС

По данным следствия, во время опрокидывания поезда не произошло значительного разлива топлива

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ТУЛА, 6 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Тульской области сообщило о введении режима чрезвычайного положения в районе схода с рельсов 24 вагонов грузового поезда на перегоне Малая Андреевка - Турдей. На месте происшествия работают представители всех правоохранительных структур, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В районе схода с рельсов поезда введен режим чрезвычайного положения, руководитель следственного отдела включен в состав оперативного штаба. Сотрудники Следственного комитета организовали подготовительный этап к осмотру места аварии", - сказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская.

По предварительным данным следователей, во время опрокидывания вагонов значительного разлива топлива не произошло, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 2:25 мск 6 октября 2017 года на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о сходе с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Малая Андреевка - Турдей на 318-м километре.

Диспетчерский аппарат Московской железной дороги проработал альтернативный вариант движения пассажирских поездов № 29 "Москва-Липецк" и № 49 "Санкт-Петербург-Кисловодск" в обход места аварии.

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