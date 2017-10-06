Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Десять торговых центров эвакуированы в Москве из-за угрозы взрыва. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, общее количество якобы заминированных объектов почти достигло 100.

"В оперативные службы поступили еще пять анонимных сообщений об угрозах взрыва в торговых центрах. Проведена эвакуация из ТЦ "Атриум", ТЦ "Калейдоскоп", ТЦ "Золотой Вавилон" в Отрадном, ТЦ "Метрополис" и ТЦ "Филион". Здания проверяются кинологами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация из-за сообщения об угрозе взрыва также идет в Медицинском колледже № 7 в Таганском районе Москвы, общежития Московского авиационного института, общежития Российского экономического университета им. Плеханова.

Ранее была проведена эвакуация людей из торговых центров "Океания" на Кутузовском проспекте, "ИКЕА Теплый Стан", ТЦ "Хорошо", "Мега" в Котельниках, ТЦ "Золотой Вавилон" на Проспекте Мира в Москве, а также на Митинском радиорынке. Также неизвестный сообщил в полицию об угрозах взрыва в Университете МВД в Москве и Российской таможенной академии в Люберцах. С утра пятницы были "заминированы" 20 школ, детские сады и районные управы. Часть из "заминированных" объектов уже проверена, угроза взрыва не подтвердилась.