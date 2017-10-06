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Генпрокуратура организовала проверки безопасности железнодорожных переездов

Происшествия
6 октября, 16:41 дата обновления: 6 октября, 16:51 UTC+3

Решение принято в связи с "неоднократными ДТП на железнодорожных переездах, повлекшими человеческие жертвы"

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ организовала проверки безопасности железнодорожных переездов во всех регионах страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В связи с неоднократными ДТП на железнодорожных переездах, повлекшими человеческие жертвы, Генпрокуратура РФ организовала проверки безопасности указанных объектов во всех регионах страны. В ходе проверки будет дана комплексная оценка исполнению законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах", - сообщили в ГП.

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