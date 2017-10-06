Генпрокуратура организовала проверки безопасности железнодорожных переездов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ организовала проверки безопасности железнодорожных переездов во всех регионах страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В связи с неоднократными ДТП на железнодорожных переездах, повлекшими человеческие жертвы, Генпрокуратура РФ организовала проверки безопасности указанных объектов во всех регионах страны. В ходе проверки будет дана комплексная оценка исполнению законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах", - сообщили в ГП.