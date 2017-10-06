Родственники погибших в ДТП в Коломне получат по 2 млн рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Родственники погибших в аварии в Коломенском районе Московской области получат страховые выплаты от группы компаний "Согаз" в размере 2 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе "Мострансавто".

"Пассажиры подмосковного госперевозчика "Мострансавто" застрахованы ГК "Согаз". Родственники погибших получат 2 млн 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении компании.

В пятницу в 15:30 мск на 3-м километре автодороги "Обход города Коломны" опрокинулся в кювет рейсовый автобус MAN, следовавший по маршруту "Москва - Озеры", в автобусе находилось 39 пассажиров. По уточненной информации, погибли пять человек, еще 25 пассажиров, среди которых четырехлетний ребенок, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной версии, авария произошла в связи со сложными погодными условиями.