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Родственники погибших в ДТП в Коломне получат по 2 млн рублей

Происшествия
6 октября, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В результате ДТП погибли пять человек

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Родственники погибших в аварии в Коломенском районе Московской области получат страховые выплаты от группы компаний "Согаз" в размере 2 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе "Мострансавто".

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Все пассажиры перевернувшегося в Коломне автобуса были застрахованы

"Пассажиры подмосковного госперевозчика "Мострансавто" застрахованы ГК "Согаз". Родственники погибших получат 2 млн 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении компании.

В пятницу в 15:30 мск на 3-м километре автодороги "Обход города Коломны" опрокинулся в кювет рейсовый автобус MAN, следовавший по маршруту "Москва - Озеры", в автобусе находилось 39 пассажиров. По уточненной информации, погибли пять человек, еще 25 пассажиров, среди которых четырехлетний ребенок, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной версии, авария произошла в связи со сложными погодными условиями.

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