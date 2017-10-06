Протоколы составлены в отношении 17 иностранцев, не пострадавших в ДТП под Владимиром

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полиция составила административные протоколы за нарушение правил пребывания в России в отношении 17 иностранных граждан, которые находились в автобусе, попавшем под поезд во Владимирской области, и не пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В отношении 17 иностранных граждан, не пострадавших в результате ДТП на железнодорожном переезде станции "Покров" Петушинского района Владимирской области, сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, настоящее время собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд для принятия решения.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело за организацию нелегальной миграции граждан Узбекистана, которые ехали в автобусе. По сведениям Восточной транспортной прокуратуры, иностранцы въезжали в Россию незаконно, находились на территории страны без оформления необходимых документов. До этого посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов заявил журналистам, что его сограждане, которые находились в автобусе, работали в России легально и имели соответствующие разрешительные документы.