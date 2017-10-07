Граждан РФ не было в автобусе, перевернувшемся в Анталье

АНКАРА, 7 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российских граждан не было в перевернувшемся в субботу в турецкой провинции Анталья туристическом автобусе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

"По нашим данным, в автобусе наших граждан не было. В нем ехали только граждане Германии", - отметили в диппредставительстве.

По данным телеканала NTV автобус с туристами перевернулся в субботу на шоссе в районе города Манавгат в провинции Анталья. В результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, 10 пострадали.