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Граждан РФ не было в автобусе, перевернувшемся в Анталье

Происшествия
7 октября, 17:23 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

В автобусе были только граждане Германии

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АНКАРА, 7 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российских граждан не было в перевернувшемся в субботу в турецкой провинции Анталья туристическом автобусе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

"По нашим данным, в автобусе наших граждан не было. В нем ехали только граждане Германии", - отметили в диппредставительстве.

По данным телеканала NTV автобус с туристами перевернулся в субботу на шоссе в районе города Манавгат в провинции Анталья. В результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, 10 пострадали.

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