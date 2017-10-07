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В ДТП с туристическим автобусом в Анталье погибли три человека

Происшествия
7 октября, 17:11 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 7, октября. /ТАСС

Еще 10 человек получили травмы

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АНКАРА, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли, 10 пострадали в субботу в результате ДТП с участием туристического автобуса в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщил телеканал NTV.

Автобус, в котором, по предварительным данным, находились туристы из Германии, перевернулся в районе города Манавгат.

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