Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колонна с телами жертв ДТП выехала из Владимира на аэродром Раменское

Происшествия
7 октября, 18:32 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 7, октября. /ТАСС

Кроме того, колонна заберет 36 граждан Узбекистана, которые с пятницы находятся в пункте временного размещения в Покрове

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Колонна с телами 15 погибших в ДТП на железнодорожном переезде в Покрове выехала из Владимира на аэродром Раменское. Колонна сделает остановку в Покрове, где заберет 36 граждан Узбекистана, которые будут в субботу отправлены самолетом на родину, сообщил ТАСС вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков.

Смотрите также

Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром

"Колонна с телами выехала из Владимира в сторону Раменского в сопровождении полиции и медицинских работников. Приблизительное время прибытия на аэродром - 21:00 мск", - уточнил Колков.

Из Владимира в Раменское будут доставлены опознанные тела 15 погибших в аварии граждан Узбекистана. Кроме того, колонна заберет 36 граждан республики, которые с пятницы находятся в пункте временного размещения в Покрове. На ночь они были размещены в гостинице.

Сейчас неопознанными остаются два тела, предположительно одного из граждан Узбекистана и водителя - гражданина Казахстана. Кроме того, в больницах Владимира в стабильно тяжелом состоянии проходят лечение двое мужчин и девочка, пострадавшие в результате ДТП.

В ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в автобус с 58 пассажирами врезался поезд Санкт- Петербург - Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Зарубежные руководители поздравляют Путина с днем рождения
3
Биография президента России Владимира Путина
4
На Москву обрушился ливень с градом
5
Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры о перемирии на востоке Украины
6
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
7
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии, подготовку саммитов СНГ и ЕврАзЭС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама