Колонна с телами жертв ДТП выехала из Владимира на аэродром Раменское

ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Колонна с телами 15 погибших в ДТП на железнодорожном переезде в Покрове выехала из Владимира на аэродром Раменское. Колонна сделает остановку в Покрове, где заберет 36 граждан Узбекистана, которые будут в субботу отправлены самолетом на родину, сообщил ТАСС вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков.

"Колонна с телами выехала из Владимира в сторону Раменского в сопровождении полиции и медицинских работников. Приблизительное время прибытия на аэродром - 21:00 мск", - уточнил Колков.

Из Владимира в Раменское будут доставлены опознанные тела 15 погибших в аварии граждан Узбекистана. Кроме того, колонна заберет 36 граждан республики, которые с пятницы находятся в пункте временного размещения в Покрове. На ночь они были размещены в гостинице.

Сейчас неопознанными остаются два тела, предположительно одного из граждан Узбекистана и водителя - гражданина Казахстана. Кроме того, в больницах Владимира в стабильно тяжелом состоянии проходят лечение двое мужчин и девочка, пострадавшие в результате ДТП.

В ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в автобус с 58 пассажирами врезался поезд Санкт- Петербург - Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.