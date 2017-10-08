Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре

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ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Пассажирский автобус, следовавший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, съехал в кювет утром в воскресенье.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
"На 140 км трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре автобус съехал в кювет. На борту находились 45 пассажиров и два водителя, они ехали из Николаевска-на-Амуре", - сказала представитель ведомства. Она добавила, что опрокидывания и разлива топлива на месте аварии не произошло. Пассажиры получили легкие травмы, ссадины и ушибы.
На месте происшествия работали две бригады скорой медицинской помощи. Пассажиров забрал автобус компании-перевозчика. Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.