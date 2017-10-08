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После ДТП на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре госпитализирована пенсионерка

Происшествия
8 октября, 6:41 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

У женщины 1947 года рождения травмы средней степени тяжести

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ХАБАРОВСК, 8 октября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Экипаж скорой медицинской помощи госпитализировал 70-летнюю пенсионерку с места съезда пассажирского автобуса в кювет на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю.

"В результате ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, пострадала женщина 1947 года рождения. 70-летняя пенсионерка госпитализирована с травмами средней степени тяжести", - сказала представитель пресс-службы.

Она добавила, что на месте происшествия работают автоинспекторы ОМВД России по Нанайскому району, устанавливаются причины произошедшего.

Как уточнили в краевой полиции, ДТП произошло около 06:40 (23:40 мск субботы) на 131 км трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. В автобусе находились 44 пассажира. Ранее сообщалось со ссылкой на управление МЧС по Хабаровскому краю, что пассажиров с места ДТП забрал другой автобус перевозчика.

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