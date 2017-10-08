Ураган "Нэйт" ослаб до уровня тропического шторма

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Американский Национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида) констатировал ослабление урагана "Нэйт" до уровня тропического шторма. Об этом в воскресенье сообщается на сайте организации.

Как отмечается в сообщении, "Нэйт" "движется вглубь [территории США] через штаты Миссисипи и Алабама, ожидается быстрое ослабление". По информации метеорологов, максимальные порывы ветра достигают 110 км/ч, в то время как шторм продвигается в северном направлении со скоростью 37 км/ч.

Ранее в штатах Флорида, Алабама и Луизиана вводился режим ЧП из-за "Нэйта". В Новом Орлеане в связи с приближением урагана в субботу действовал комендантский час, на юге Алабамы около пяти тысяч человек остались без электроэнергии.

Ураган "Нэйт" стал четвертым в этом году, ударившим по США. Ранее ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария" привели к многочисленным жертвам и разрушениям и нанесли значительный ущерб Соединенным Штатам и другим странам региона.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м в секунду. При скорости ветра 33 м в секунду и более шторм становится ураганом.