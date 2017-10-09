Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тушение пожара в ТЦ "Синдика" осложнялось стремительным распространением огня

Происшествия
9 октября, 2:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

К прибытию первых пожарных подразделений площадь возгорания уже составляла 1000 кв. м

Поделиться
Материал из 1 страницы

Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:47'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:47'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
AU .mp3 (1.64 MB) Аудио дорожка
Тушение пожара в ТЦ "Синдика" в Москве с помощью комплекса "Шквал" © ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Тушение пожара в торговом центре "Синдика" изначально осложнялось его стремительным распространением. Об этом ТАСС сообщили в штабе пожаротушения.

Смотрите также

Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

"К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара уже составляла 1000 кв. м. Задымление было таким, что столб дыма уже был виден в радиусе нескольких километров. Все силы пожарных были направлены на установление очага пожара и на проверку помещений, чтобы убедиться, что в здании нет людей", - рассказал собеседник агентства.

Из-за сильного задымления, которое изначально составляло до 10 тыс. кв. м, очаг пожара было довольно сложно установить. "Он возник на складе стройматериалов, где помимо них хранились лакокрасочные изделия и баллоны. Они и банки с краской начали взрываться. Ситуацию усугубила близость подземной парковки, на которой находилось большое количество автомобилей, некоторые из которых под действием высоких температур тоже взорвались", - пояснил источник.

В то же время огонь по вентиляционным шахтам распространился на кровлю и другие помещения общей площадью в 35 тыс. кв. м.

"В целях безопасности пожарные были выведены из здания, так как внутри работать было нельзя. Периметр ТЦ был разбит на боевые участки, тушение осуществлялось снаружи при поддержке авиации", - сказал собеседник агентства. По его словам, тушение с кровли тоже было небезопасно с самого начала. "В данном случае, так как все люди были выведены из здания, риск был неоправданным", - пояснили в штабе.

Группировка по тушению пожара была увеличена в три раза. Сейчас ее численность составляет почти 300 человек. Пожару был присвоен третий номер сложности, он локализован. Проводятся работы по проливке здания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в строительном центре в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
La Stampa: Берлускони приезжал в Сочи на юбилей Путина и привез ему подарок
2
Пожар в ТЦ "Синдика" локализован
3
Сотрудники МЧС приступили к локализации пожара в ТЦ "Синдика"
4
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, на которой настаивает МВФ
5
Посольство РФ в Лондоне предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhone
6
Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"
7
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама