Тушение пожара в ТЦ "Синдика" осложнялось стремительным распространением огня

Поделиться {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:47'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:47'}} {{qualityItem | uppercase}} HD .mp4 Высокое качество SD .mp4 Среднее качество AU .mp3 (1.64 MB) Аудио дорожка Тушение пожара в ТЦ "Синдика" в Москве с помощью комплекса "Шквал" © ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Тушение пожара в торговом центре "Синдика" изначально осложнялось его стремительным распространением. Об этом ТАСС сообщили в штабе пожаротушения.

"К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара уже составляла 1000 кв. м. Задымление было таким, что столб дыма уже был виден в радиусе нескольких километров. Все силы пожарных были направлены на установление очага пожара и на проверку помещений, чтобы убедиться, что в здании нет людей", - рассказал собеседник агентства.

Из-за сильного задымления, которое изначально составляло до 10 тыс. кв. м, очаг пожара было довольно сложно установить. "Он возник на складе стройматериалов, где помимо них хранились лакокрасочные изделия и баллоны. Они и банки с краской начали взрываться. Ситуацию усугубила близость подземной парковки, на которой находилось большое количество автомобилей, некоторые из которых под действием высоких температур тоже взорвались", - пояснил источник.

В то же время огонь по вентиляционным шахтам распространился на кровлю и другие помещения общей площадью в 35 тыс. кв. м.

"В целях безопасности пожарные были выведены из здания, так как внутри работать было нельзя. Периметр ТЦ был разбит на боевые участки, тушение осуществлялось снаружи при поддержке авиации", - сказал собеседник агентства. По его словам, тушение с кровли тоже было небезопасно с самого начала. "В данном случае, так как все люди были выведены из здания, риск был неоправданным", - пояснили в штабе.

Группировка по тушению пожара была увеличена в три раза. Сейчас ее численность составляет почти 300 человек. Пожару был присвоен третий номер сложности, он локализован. Проводятся работы по проливке здания.