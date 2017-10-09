Тушение пожара в ТЦ "Синдика" осложнялось стремительным распространением огня

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Тушение пожара в торговом центре "Синдика" изначально осложнялось его стремительным распространением. Об этом ТАСС сообщили в штабе пожаротушения.
"К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара уже составляла 1000 кв. м. Задымление было таким, что столб дыма уже был виден в радиусе нескольких километров. Все силы пожарных были направлены на установление очага пожара и на проверку помещений, чтобы убедиться, что в здании нет людей", - рассказал собеседник агентства.
Из-за сильного задымления, которое изначально составляло до 10 тыс. кв. м, очаг пожара было довольно сложно установить. "Он возник на складе стройматериалов, где помимо них хранились лакокрасочные изделия и баллоны. Они и банки с краской начали взрываться. Ситуацию усугубила близость подземной парковки, на которой находилось большое количество автомобилей, некоторые из которых под действием высоких температур тоже взорвались", - пояснил источник.
В то же время огонь по вентиляционным шахтам распространился на кровлю и другие помещения общей площадью в 35 тыс. кв. м.
"В целях безопасности пожарные были выведены из здания, так как внутри работать было нельзя. Периметр ТЦ был разбит на боевые участки, тушение осуществлялось снаружи при поддержке авиации", - сказал собеседник агентства. По его словам, тушение с кровли тоже было небезопасно с самого начала. "В данном случае, так как все люди были выведены из здания, риск был неоправданным", - пояснили в штабе.
Группировка по тушению пожара была увеличена в три раза. Сейчас ее численность составляет почти 300 человек. Пожару был присвоен третий номер сложности, он локализован. Проводятся работы по проливке здания.