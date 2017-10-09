ВС Крыма подтвердил приговор осужденному за ложные сообщения о минировании крымчанину

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Верховный суд Крыма в понедельник оставил без изменений приговор жителю региона Редвану Сулейманову, которого осудили почти на два года за то, что он летом по заданию украинских силовиков сделал ложное сообщение о минировании аэропорта Симферополя, Керченской переправы и автовокзалов. Об этом сообщил его адвокат Эмиль Курбединов.

"Суд оставил без изменений приговор Редвана Сулейманова", - написал защитник на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что 10 августа Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Сулейманова к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Согласно приговору, крымчанин также должен будет выплатить ущерб более 3,2 млн рублей.

"Редван признал вину… но не согласился с денежным ущербом, который якобы понесла Керченская переправа", - пояснил адвокат причину обжалования приговора.

Суд счел доказанным, что злоумышленник в июле 2016 года сделал ложное сообщение о заложенных взрывных устройствах в аэропорту и автовокзалах Симферополя, а также на Керченской паромной переправе, которая связывает полуостров с материковой Россией. Следователи выяснили, что Сулейманов пошел на преступление, выполняя задание сотрудников разведуправления минобороны Украины.