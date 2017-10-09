Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВС Крыма подтвердил приговор осужденному за ложные сообщения о минировании крымчанину

Происшествия
9 октября, 11:56 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, октября. /ТАСС

Редван Сулейманов в июле 2016 года сделал ложное сообщение о заложенных взрывных устройствах в аэропорту Симферополя, на Керченской переправе и нескольких автовокзалах

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Верховный суд Крыма в понедельник оставил без изменений приговор жителю региона Редвану Сулейманову, которого осудили почти на два года за то, что он летом по заданию украинских силовиков сделал ложное сообщение о минировании аэропорта Симферополя, Керченской переправы и автовокзалов. Об этом сообщил его адвокат Эмиль Курбединов.

"Суд оставил без изменений приговор Редвана Сулейманова", - написал защитник на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что 10 августа Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Сулейманова к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Согласно приговору, крымчанин также должен будет выплатить ущерб более 3,2 млн рублей.

"Редван признал вину… но не согласился с денежным ущербом, который якобы понесла Керченская переправа", - пояснил адвокат причину обжалования приговора.

Суд счел доказанным, что злоумышленник в июле 2016 года сделал ложное сообщение о заложенных взрывных устройствах в аэропорту и автовокзалах Симферополя, а также на Керченской паромной переправе, которая связывает полуостров с материковой Россией. Следователи выяснили, что Сулейманов пошел на преступление, выполняя задание сотрудников разведуправления минобороны Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
2
AFP: умер актер Жан Рошфор
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
6
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама