Ликвидация пожара в ТЦ "Синдика" на МКАД будет осуществляться при помощи роботов

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. МЧС России задействует робототехнические комплексы для полной ликвидации пожара в торговом центре "Синдика" на западе МКАД в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Для ликвидации пожара, проливки конструкций и разбора завалов в торговом центре "Синдика" будут привлечены робототехнические комплексы МЧС", - отметил представитель министерства.
Кроме того, с помощью роботов будет проведен визуальный осмотр места ЧП, они также возьмут необходимые пробы, которые помогут установить место, в котором именно возникло возгорание, и определить возможные причины пожара.