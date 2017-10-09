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Ликвидация пожара в ТЦ "Синдика" на МКАД будет осуществляться при помощи роботов

Происшествия
9 октября, 20:03 UTC+3 МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Робототехнические комплексы будут использоваться для проливки конструкций и разбора завалов

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. МЧС России задействует робототехнические комплексы для полной ликвидации пожара в торговом центре "Синдика" на западе МКАД в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

"Для ликвидации пожара, проливки конструкций и разбора завалов в торговом центре "Синдика" будут привлечены робототехнические комплексы МЧС", - отметил представитель министерства.

Кроме того, с помощью роботов будет проведен визуальный осмотр места ЧП, они также возьмут необходимые пробы, которые помогут установить место, в котором именно возникло возгорание, и определить возможные причины пожара.

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