Суд в Москве решит вопрос о заочном аресте бежавшего из РФ оппозиционера Мальцева

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности и сбежавшего из России оппозиционера Вячеслава Мальцева. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Мещанский суд рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте в отношении Мальцева", - сказал защитник, добавив, что время судебного заседания не известно.

Ранее следователи ФСБ заочно предъявили Вячеславу Мальцеву обвинение по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности"), на основании чего 11 июля был проведен обыск в доме, где он ранее проживал. Тогда были изъяты атрибутика и техника, а сам оппозиционер внесен в федеральный список экстремистов.

По данным источника, знакомого с материалами дела, в основу обвинения в экстремизме легло выступление Мальцева 6 мая на проспекте Сахарова, где прошел согласованный митинг "За Россию против произвола и репрессий", приуроченный к пятой годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. "Заявления Мальцева, которые он тогда сделал, якобы имели преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в России", - отметил источник.

Кроме того, другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил ранее ТАСС, что Мальцев находится в Париже, где собирает все необходимые документы для запроса политического убежища во Франции.

В марте правоохранительные органы провели у Мальцева обыск в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. За неповиновение требованиям сотрудников полиции в ходе этой акции ему был назначен административный арест на 15 суток. 13 июня Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции") за участие в несанкционированной акции на Тверской улице 12 июня, назначив наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.