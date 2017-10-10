Суд в Москве решит вопрос о заочном аресте бежавшего из РФ оппозиционера Мальцева

ВОЗ: неблагоприятная обстановка на работе чревата психическими расстройствамиОбщество 10 октября, 1:01
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватамиСпорт 10 октября, 0:45
Сборная Украины не выступит на ЧМ-2018 в России, исландцы впервые сыграют на турниреСпорт 10 октября, 0:41
Новый президиум РАН соберется на первое заседаниеНаука 10 октября, 0:24
Сборная России по футболу сыграет с командой Ирана в контрольном матче в КазаниСпорт 10 октября, 0:14
Сборная Испании обыграла команду Израиля в матче отбора ЧМ-2018Спорт 9 октября, 23:43
Сборная Сербии квалифицировалась на чемпионат мира 2018 годаСпорт 9 октября, 23:42
Сборная Исландии пробилась на ЧМ-2018, украинцы не сыграют на турниреСпорт 9 октября, 23:40
Дубль Тарасенко помог "Сент-Луису" победить "Айлендерс" в матче НХЛСпорт 9 октября, 22:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности и сбежавшего из России оппозиционера Вячеслава Мальцева. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
"Мещанский суд рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте в отношении Мальцева", - сказал защитник, добавив, что время судебного заседания не известно.
Ранее следователи ФСБ заочно предъявили Вячеславу Мальцеву обвинение по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности"), на основании чего 11 июля был проведен обыск в доме, где он ранее проживал. Тогда были изъяты атрибутика и техника, а сам оппозиционер внесен в федеральный список экстремистов.
По данным источника, знакомого с материалами дела, в основу обвинения в экстремизме легло выступление Мальцева 6 мая на проспекте Сахарова, где прошел согласованный митинг "За Россию против произвола и репрессий", приуроченный к пятой годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. "Заявления Мальцева, которые он тогда сделал, якобы имели преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в России", - отметил источник.
Кроме того, другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил ранее ТАСС, что Мальцев находится в Париже, где собирает все необходимые документы для запроса политического убежища во Франции.
В марте правоохранительные органы провели у Мальцева обыск в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. За неповиновение требованиям сотрудников полиции в ходе этой акции ему был назначен административный арест на 15 суток. 13 июня Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции") за участие в несанкционированной акции на Тверской улице 12 июня, назначив наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.