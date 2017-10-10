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"Известия": россияне в тюрьмах США жалуются на информационную дискриминацию

Происшествия
10 октября, 3:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В частности, летчик Константин Ярошенко рассказал, что с июня без объяснения причин ему не передают российские газеты, подписку на которые оформило посольство РФ

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© AP Photo/Andrew Selsky

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Отбывающие заключение в американских тюрьмах граждане РФ часто подвергаются информационной дискриминации. Им, в частности, запрещают читать прессу на родном языке, сообщает во вторник газета "Известия".

"Посольство России оформило для меня подписку на российские газеты. Однако с июня 2017 года без объяснения причин мне не передают печатные издания. Учитывая, что у меня в США нет родственников, домашняя пресса - фактически единственная возможность получать информацию о родине", - рассказал изданию российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США в сентябре 2011-го к 20 годам лишения свободы за распространение наркотиков. Россиянин уже направил жалобу администрации тюрьмы Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, где он отбывает заключение.

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Адвокат Алексей Тарасов, представляющий в американском суде интересы нескольких россиян, среди которых Ярошенко и Виктор Бут, рассказал изданию, что с подобными проблемами сталкиваются многие граждане РФ. Он привел в пример россиянку Наталью Лещенко-Уилсон, которая отбывает в США два пожизненных тюремных срока за двойное убийство. Ей, по словам адвоката, не передают газеты на русском языке, требуя перевести их на английский.

Представляющий осужденного в США на 27 лет за кибермошенничество россиянина Романа Селезнева (сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева) адвокат Игорь Литвак заявил "Известиям", что его подзащитному не дают пользоваться разработанным для мест заключения аналогом электронной почты TRULINCS для общения с родственниками и близкими. "Это подавляет Романа, человек фактически оказался в изоляции", - рассказал газете Литвак. Он отметил, что остальные заключенные пользуются системой без ограничений.

По данным "Известий", к началу 2017 года в американских тюрьмах находилось более 30 россиян, экстрадированных в Соединенные Штаты, и осужденных там к различным срокам заключения.

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