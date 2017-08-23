Власти США лишили Виктора Бута права на свидания и звонки на два месяца

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Россиянин Виктор Бут признан частично виновным в нарушении режима содержания в тюрьме Мэрион (штат Иллинойс) и на два месяца лишен права говорить по телефону со всеми, кроме российских дипломатов и адвоката. Об этом ТАСС сообщил защитник россиянина Алексей Тарасов.

"Слушание состоялось сегодня, буквально один час назад. Его признали виновным в правонарушении, правда, сочли его вину частичной, так как не он выбирал, с кем ему разговаривать, - отметил он. - Наказание выражается в лишении его возможности разговаривать по телефону, пользоваться тюремным магазином и проводить свидания с родственниками на два месяца. Также он лишен скидки в размере 15 дней за примерное поведение".

Бут уже второй раз наказывается за нарушение правил содержания в тюрьме Мэрион.

Упомянутый разговор по телефону с целью взять интервью был одобрен администрацией тюрьмы Мэрион и состоялся 5 мая. Как пояснял адвокат, сотрудница RT, связывавшаяся по телефону с Бутом, в ходе беседы передала трубку своему коллеге, не внесенному в список лиц, которым американские власти разрешили контактировать с россиянином. В Мэрион это приравнивается к дисциплинарному нарушению, за которое Бута могут наказать увеличением срока заключения или переводом на режим содержания в изоляторе.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.