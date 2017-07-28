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В Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием освободить Бута

Общество
28 июля, 16:46 дата обновления: 28 июля, 16:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июля. /ТАСС

Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина охарактеризовала состояние его здоровья как удовлетворительное

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© Мария Федорова/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге у стен консульства США в пятницу прошел пикет с требованием освободить находящегося в американской тюрьме Виктора Бута. 

Алла Бут охарактеризовала состояние здоровья своего супруга как удовлетворительное. "Можно сказать, что состояние здоровья удовлетворительное, но это не следствие режима или условий содержания. Просто сам Виктор, понимая, что ему помощи ждать неоткуда, и не надеясь, что она придет скоро, постоянно занимается физическими упражнениями, йогой, медитацией", - уточнила она.

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Помощь правозащитников

Алла Бут призналась, что очень рассчитывает на помощь правозащитников в борьбе за освобождение своего мужа. "Все юридические процедуры в США закончены, Верховный суд нам отказал. И у нас единственная надежда - привлечь сейчас к этому делу правозащитников и российских, и международных", - сказала она.

Приговор Буту

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере $15 млн.

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