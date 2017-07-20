Россия обратилась к США за разъяснениями о продлении срока заключения Виктора Бута

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Россия обратилась к США за разъяснениями о продлении срока заключения Виктора БутаПолитика 20 июля, 14:06
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МОСКВА. 20 июля. /ТАСС/. Россия обратилась к официальным лицам США за разъяснениями в связи с продлением срока заключения осужденного в США гражданина РФ Виктора Бута. Об этом в четверг заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
"Осужденному в США Виктору Буту на несколько недель продлили наказание за некое нарушение тюремного режима, - сказал он. - Мы уже обратились к американским официальным лицам за разъяснениями".
Заместитель подчеркнул, что Россия внимательно следит за судьбой российского гражданина. "Грубый произвол начался с момента тайного задержания Бута в Бангоке в 2008 году, - заметил он. - Мы неоднократно ставили перед Вашингтоном вопрос относительно приемлемости фактических похищений россиян в третьих странах, жертвой чего стал Бут". "Однако американцы по-прежнему отказываются освобождать похищенных российских граждан, превращая эту практику в дополнительный инструмент давления на Россию", - добавил дипломат.