Число эвакуированных из-за звонков о минировании школ Липецка выросло до 28

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Число эвакуированных из-за телефонных звонков о минировании школ Липецка выросло до 28, в шести из них проверка не обнаружила ничего взрывоопасного, сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы городской администрации Ирина Соколова.

"На 12:00 мск число эвакуированных школ в Липецке выросло до 28. Это 29 зданий, потому что у одной школы есть филиал. Сейчас шесть школьных зданий проверено, ничего взрывоопасного в них не нашли", - сказала Соколова.

Ранее сообщалось, что на 10:50 мск в Липецке было эвакуировано 23 школы, для учащихся полностью отменили занятия. Как уточнила Соколова, в 14 школах уже начались каникулы, поэтому там был эвакуирован персонал. По словам собеседницы агентства, в школах продолжают работать специалисты, которые обследуют здания на наличие взрывчатых веществ.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в регионах возбуждаются уголовные дела.