Число эвакуированных из-за звонков о минировании школ Липецка выросло до 28

Власти Турции запретили въезд в Стамбул двум американским баскетболисткам клуба "Надежда"Спорт 10 октября, 13:20
Работа секции "Кино" на VI Санкт-Петербургском культурном форуме. ВидеотрансляцияКультура 10 октября, 13:09
Российские болельщики победили иранских в товарищеском матче перед игрой основных командСпорт 10 октября, 13:04
Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на другой день из-за дождяСпорт 10 октября, 12:48
Финансирование программы переселения жителей Ямала в Тюмень увеличено на 100 млн рублейВ стране 10 октября, 12:35
Чемпионка ОИ Дериглазова вошла в комиссию спортсменов Международной федерации фехтованияСпорт 10 октября, 12:33
Руководители "Зенита" и РФПЛ приехали проститься с Константином СарсаниейСпорт 10 октября, 12:25
Болельщик с ножом выбежал на поле после матча между сборными Израиля и Испании по футболуСпорт 10 октября, 12:21
Чичерова решит вопрос о продолжении карьеры после вердикта IAAFСпорт 10 октября, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Число эвакуированных из-за телефонных звонков о минировании школ Липецка выросло до 28, в шести из них проверка не обнаружила ничего взрывоопасного, сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы городской администрации Ирина Соколова.
"На 12:00 мск число эвакуированных школ в Липецке выросло до 28. Это 29 зданий, потому что у одной школы есть филиал. Сейчас шесть школьных зданий проверено, ничего взрывоопасного в них не нашли", - сказала Соколова.
Ранее сообщалось, что на 10:50 мск в Липецке было эвакуировано 23 школы, для учащихся полностью отменили занятия. Как уточнила Соколова, в 14 школах уже начались каникулы, поэтому там был эвакуирован персонал. По словам собеседницы агентства, в школах продолжают работать специалисты, которые обследуют здания на наличие взрывчатых веществ.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в регионах возбуждаются уголовные дела.