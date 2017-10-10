В Петербурге будут судить учительницу, написавшую на лбу второклассника слово "дурак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга завершила проверку школы № 684 Московского района, где учительница написала на лбу ребенка слово "дурак". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

"Установлено, что учитель начальных классов 21 сентября 2017 года на одном из уроков во время образовательного процесса в качестве профилактической меры за ненадлежащее поведение нанесла шариковой ручкой ругательную надпись на лбу ученика", - отметили в прокуратуре.

Своими действиями учитель нарушила права учащегося, гарантированные Конституцией РФ, оскорбив его честь и достоинство в неприличной форме, добавили в прокуратуре.

В отношении учителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление"). Преподавателю грозит штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей. Также в адрес директора школы № 684 направлено представление, требующее "принять меры к недопущению подобных нарушений закона".

Инцидент произошел 21 сентября в петербургской школе № 684 "Берегиня". Учительница, увидев на перемене, что второклассники разрисовывают свои руки фломастерами, сделала им замечание. Однако игра не прекратилась, и тогда она написала на лбу одного из учеников шариковой ручкой слово "дурак". Родители мальчика обратились в прокуратуру.