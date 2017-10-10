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Суд приговорил на сроки от трех до шести лет фигурантов дела сообщества "Смотра.ру"

Происшествия
10 октября, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Материалы в отношении основателя автомобильного сообщества Эрика Китуашвили были выделены в отдельное производство

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы во вторник приговорил на сроки о трех до шести лет колонии общего режима четверых фигурантах дела о мошенничестве, из которого в отдельное производство были выделены материалы основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрика Китуашвили. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По совокупности преступлений Иван Иродовский приговорен к шести годам, Андрей Набережных - к четырем годам, Филипп Полюцкий - к четырем годам, а Алексей Якунин - к трем годам колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

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Ранее суд в Москве начал слушания в отношении Китуашвили.

Дорогомиловский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении Китуашвили и его гражданской супруги Анны Каганской 19 сентября. Фигуранты дела обвиняются в мошеннических действиях в сфере страхования и в отмывании денежных средств. Как следует из обвинительного заключения, в 2008 году Китуашвили создал преступную группу, в которой являлся лидером, следуя преступному плану и раздавая соответствующие указания членам группировки, совершил преступления с транспортными средствами. Вину Китуашвили и Каганская в инкриминируемом преступлении не признают, они содержатся под стражей.

По версии следствия, Китуашвили в составе организованной группы инсценировал хищение четырех машин. Затем, предоставив в страховую компанию заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, он и его соучастники получили на банковские счета деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Общий ущерб, причиненный страховой компании, по данным следствия, превысил 8 млн рублей.

Следствие считает соучастницей Китуашвили его гражданскую жену. По данным столичного главка МВД, в ходе расследования выяснилось, что полученные деньги переводились с банковских счетов Китуашвили на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово-хозяйственной деятельности.

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