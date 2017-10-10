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Калининградские власти взяли под контроль ликвидацию подтопления поселков

Происшествия
10 октября, 18:34 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 10, октября. /ТАСС

В работах по устранению причин ЧС задействованы более 100 человек и 40 единиц техники

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КАЛИНИНГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Калининградской области по поручению губернатора взяло под особый контроль ход ликвидации последствий подтопления поселков в городском округе Зеленоградск на побережье Балтийского моря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Ситуация в Зеленоградском городском округе находится на особом контроле. Всем профильном ведомствам даны соответствующие поручения оказывать максимальную помощь местной администрации для скорейшей ликвидации подтоплений", - приводит пресс-служба слова врио вице-премьера правительства области Максима Федосеева.

По данным облправительсва, в пригородах Зеленоградска подтоплены территории около 20 населенных пунктов, сообщений о пострадавших не поступало. Принимаются экстренные меры по устранению причин ЧС. В работах задействованы более 100 человек и 40 единиц техники. В район доставлена мобильная насосная установка производительностью до 1500 куб. м в час.

Демонтирована временная переправа через реку Алейка, которая использовалась для доставки грузов на площадку прокладки газопровода. Отмечается, что она стала одной из причин подтоплений. Ведутся работы по расширению русел рек Мотыль и Грачевка, очистка небольших речек для увеличения сброса воды в Балтийское море. Запланирована очистка мелеоративных каналов русла реки Тростянка.

Как сообщалось, в Зеленоградском городском округе решением местной администрации введен режим ЧС. По данным местной администрации, проблема связана с неисправностью дамбы и переливом воды из реки Медвежья в реку Тростянка, неспособностью насосных станций откачать воду с низменных участков у побережья, несвоевременной очисткой русел небольших рек.

ЧС регионального характера

В области с 3 октября с небольшими перерывами идут дожди. На побережьях, в том числе в районе Зеленоградска, на прошедшей неделе отмечались сильные осадки, сообщили ТАСС в калининградском Гидрометцентре. Дожди будут продолжаться, по крайней мере до 15 октября, добавил представитель метеослужбы.

Из-за переувлажнения почв в 12 городских округах и районах области с 9 октября постановлением областного правительства введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Региональное управление МЧС во вторник предупредило, что к 12-14 октября переувлажение почвы достигнет агрометеорологического опасного явления, что затруднит уборку и посев озимых культур.

Областному Министерству сельского хозяйства поручено подготовить обращение в правительство РФ об оказании дополнительной финансовой помощи из резервного фонда федерального правительства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

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