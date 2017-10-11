Ространснадзор начал проверку "Мострансавто" после ДТП с пятью погибшими в Подмосковье

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта инициировала проведение внеплановой проверки ГУП МО "Мострансавто", которому принадлежал автобус, попавший в ДТП в Коломенском районе Подмосковья 6 октября. Об этом говорится на сайте Ространснадзора.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий Ространснадзором планируется провести анализ учета режима труда и отдыха водителей на соответствие требованиям приказа Минтранса России... "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель, участвовавший в ДТП, работает в компании с 2013 года, его рабочий стаж составляет 24 года.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор планирует обратиться в прокуратуру для проведения внеплановой проверки перевозчика.

В пятницу, 6 октября, в 15:30 мск на 3-м километре автодороги в обход города Коломны рейсовый автобус MAN, следовавший по маршруту Москва - Озеры, опрокинулся в кювет. Всего в автобусе находились 39 пассажиров. В результате ДТП пять человек погибли, 25 пассажиров, среди которых четырехлетний ребенок, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.