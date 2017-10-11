Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ространснадзор проверит транспортное законодательство после ДТП под Владимиром

Происшествия
11 октября, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Особое внимание в ходе проверки будет уделено обеспечению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ространснадзор проводит проверку исполнения транспортного законодательства в связи с аварией с пассажирским автобусом на железнодорожном переезде в Покрове, которая произошла 6 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте Ространснадзора.

Смотрите также

Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром

"В ходе анализа имеющейся в распоряжении Ространснадзора документации установлено, что ИП "Орда" осуществлял международную нерегулярную перевозку 57 пассажиров (по списку 44 пассажира) из Егорьевска (Подмосковье) в Узбекистан, что является нарушением порядка оформления списка пассажиров при осуществлении заказных перевозок", - говорится в сообщении. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц в части исполнения законодательства по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на ж/д переездах.

Ранее сообщалось, что управление государственного железнодорожного надзора (Госжелдорнадзор) Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведет внеплановые проверки железнодорожных переездов совместно с РЖД и собственниками путей необщего пользования.

6 октября на железнодорожном переезде станции Покров произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород с остановившимся из-за неисправности автобусом, который по своим техническим характеристикам был непригодным для перевозки пассажиров. В результате столкновения 17 пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, погибли, другие пассажиры получили травмы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
Страны
Россия Узбекистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
2
Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии
3
Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
4
Дождь в Керченском проливе не помешает операции по установке арки Крымского моста
5
Сбой произошел на оранжевой ветке московского метро
6
Собянин открыл после благоустройства парк "Усадьба Михалково" в Москве
7
"Комсомольская правда" принесет официальные извинения Хворостовскому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама