Ространснадзор проверит транспортное законодательство после ДТП под Владимиром

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ространснадзор проводит проверку исполнения транспортного законодательства в связи с аварией с пассажирским автобусом на железнодорожном переезде в Покрове, которая произошла 6 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте Ространснадзора.
"В ходе анализа имеющейся в распоряжении Ространснадзора документации установлено, что ИП "Орда" осуществлял международную нерегулярную перевозку 57 пассажиров (по списку 44 пассажира) из Егорьевска (Подмосковье) в Узбекистан, что является нарушением порядка оформления списка пассажиров при осуществлении заказных перевозок", - говорится в сообщении. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц в части исполнения законодательства по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на ж/д переездах.
Ранее сообщалось, что управление государственного железнодорожного надзора (Госжелдорнадзор) Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведет внеплановые проверки железнодорожных переездов совместно с РЖД и собственниками путей необщего пользования.
6 октября на железнодорожном переезде станции Покров произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород с остановившимся из-за неисправности автобусом, который по своим техническим характеристикам был непригодным для перевозки пассажиров. В результате столкновения 17 пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, погибли, другие пассажиры получили травмы.