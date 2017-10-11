Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Устроившего ДТП в Коломне водителя автобуса арестовали на два месяца

Происшествия
11 октября, 13:56 UTC+3

Водитель будет находиться под стражей до 6 декабря

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал водителя автобуса, совершившего ДТП в Коломне, в результате которого погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Коломенский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал водителю автобуса, совершившему дорожно-транспортное происшествие в Коломенском районе, в результате которого погибли пять человек, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 декабря", - сообщила она.

Ранее водителю было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")".

Днем 6 октября на 3-м км автодороги "Обход города Коломны" в связи со сложными погодными условиями водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Озеры, допустил опрокидывание своей машины в левый по ходу движения кювет. В результате аварии пять человек погибли, 25 пассажиров, среди которых 4-летний ребенок, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Всего в автобусе находились 39 пассажиров. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом под Коломной
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
3
Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии
4
Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос
5
Порошенко заявил о невозможности диалога с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса
6
Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
7
Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама