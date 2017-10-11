Устроившего ДТП в Коломне водителя автобуса арестовали на два месяца

Кубок мира по футболу на два дня привезли в ЯрославльСпорт 11 октября, 15:06
Новый глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир БурматовБиографии и справки 11 октября, 15:00
Коу: ВФЛА достигла прогресса при выполнении критериев IAAFСпорт 11 октября, 14:49
Воронежские депутаты облегчат жизнь социальным НКОНовости партнеров 11 октября, 14:49
Бегуньи Баздырева и Завьялова включены в список кандидатов в сборную РоссииСпорт 11 октября, 14:48
Главы государств и их четвероногие любимцыОбщество 11 октября, 14:43
В Чечне до конца года откроют пять школВ стране 11 октября, 14:42
Спутник "Метеор-М" отправили на космодром ВосточныйКосмос 11 октября, 14:39
Биография заместителя председателя Госдумы Ольги ТимофеевойБиографии и справки 11 октября, 14:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал водителя автобуса, совершившего ДТП в Коломне, в результате которого погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Коломенский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал водителю автобуса, совершившему дорожно-транспортное происшествие в Коломенском районе, в результате которого погибли пять человек, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 декабря", - сообщила она.
Ранее водителю было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")".
Днем 6 октября на 3-м км автодороги "Обход города Коломны" в связи со сложными погодными условиями водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Озеры, допустил опрокидывание своей машины в левый по ходу движения кювет. В результате аварии пять человек погибли, 25 пассажиров, среди которых 4-летний ребенок, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Всего в автобусе находились 39 пассажиров.