Устроившего ДТП в Коломне водителя автобуса арестовали на два месяца

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал водителя автобуса, совершившего ДТП в Коломне, в результате которого погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Коломенский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал водителю автобуса, совершившему дорожно-транспортное происшествие в Коломенском районе, в результате которого погибли пять человек, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 декабря", - сообщила она.

Ранее водителю было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")".

Днем 6 октября на 3-м км автодороги "Обход города Коломны" в связи со сложными погодными условиями водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Озеры, допустил опрокидывание своей машины в левый по ходу движения кювет. В результате аварии пять человек погибли, 25 пассажиров, среди которых 4-летний ребенок, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Всего в автобусе находились 39 пассажиров.